Проект БСТ «Башкирские каникулы» стал победителем конкурса «ТЭФИ-регион»

Проект «Башкирские каникулы» телеканала БСТ стал победителем всероссийского конкурса «ТЭФИ-регион». Бронзового Орфея вручили ведущим трэвел-шоу Дмитрию Каретко и Альбине Касимхановой во время торжественной церемонии в Туле. Телепередачу признали лучшей в номинации «Просветительская программа».

С победой авторов проекта поздравил в соцсетях и Глава Башкортостана. Радий Хабиров подчеркнул, что гордится командой передачи. В программе «Башкирские каникулы» зрителям показывают и рассказывают об уникальной природе нашего региона, а также о популярных и малоизвестных туристических маршрутах. Также руководитель республики поздравил сотрудников телевидения со Всемирным днем телевидения и пожелал удачи.

Выражаем большую благодарность нашему зрителю, который полюбил нашу программу. Низкий поклон уважаемому Радию Фаритовичу. Спасибо, что вы в нас поверили, дали нам шанс, и спасибо, что придумали эту телевизионную передачу, которую мы так любим.

Дмитрий Каретко, ведущий программы «Башкирские каникулы», заместитель генерального директора АО ТРК «Башкортостан»

Генеральным продюсером телевизионного проекта, который сейчас получил «ТЭФИ», является глава такого крупного региона, как Башкортостан, Радий Хабиров. Спасибо всем ребятам, это не очень большая, но очень профессиональная команда, которая объездила всю республику. Посмотрите в интернете, после этого вы захотите приехать в Уфу, в красивейший Башкортостан.

Рустам Зарафутдинов, генеральный директор АО ТРК «Башкортостан»
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