Проект БСТ «Башкирские каникулы» стал победителем конкурса «ТЭФИ-регион»

Генеральным продюсером телевизионного проекта, который сейчас получил «ТЭФИ», является глава такого крупного региона, как Башкортостан, Радий Хабиров. Спасибо всем ребятам, это не очень большая, но очень профессиональная команда, которая объездила всю республику. Посмотрите в интернете, после этого вы захотите приехать в Уфу, в красивейший Башкортостан.

Рустам Зарафутдинов, генеральный директор АО ТРК «Башкортостан»