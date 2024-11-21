Проект БСТ «Башкирские каникулы» стал победителем конкурса «ТЭФИ-регион»

Проект «Башкирские каникулы» телеканала БСТ стал победителем всероссийского конкурса «ТЭФИ-регион». Бронзового Орфея вручили ведущим трэвел-шоу Дмитрию Каретко и Альбине Касимхановой во время торжественной церемонии в Туле. Телепередачу признали лучшей в номинации «Просветительская программа».
С победой авторов проекта поздравил в соцсетях и Глава Башкортостана. Радий Хабиров подчеркнул, что гордится командой передачи. В программе «Башкирские каникулы» зрителям показывают и рассказывают об уникальной природе нашего региона, а также о популярных и малоизвестных туристических маршрутах. Также руководитель республики поздравил сотрудников телевидения со Всемирным днем телевидения и пожелал удачи.