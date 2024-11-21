В Уфе прошло мероприятие «Как человек мне этот нужен!», посвященное Мустаю Кариму

В республике продолжают празднование юбилея со дня рождения писателя Мустая Карима. В уфимском центре образования №35 прошло мероприятие под названием «Как человек мне этот нужен!». На нем присутствовала дочь поэта, директор именного фонда Альфия Каримова.

В своем обращении она поделилась воспоминаниями об отце и отметила, что в день его рождения всегда старается сделать подарок. Женщина передала школе книги Мустая Карима, где собраны прозаические произведения, а также сборник для детей «Альфиюшкины рассказы» на русском и башкирском языках.