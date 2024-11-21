В Уфе прошёл «Живой концерт» Антона и Виктории Макарских

В Уфе прошёл «Живой концерт» с участием звёзд российской сцены Антона и Виктории Макарских. Название выбрано неслучайно. Ведь, как говорят организаторы, именно зрители создают программу вечера и становятся полноценными участниками уникального концерта.

На сцене прозвучали популярные песни из мюзиклов, а также композиции для детей из проекта «Святыни России». Всё исполняется вживую. После выступления чета Макарских назвали Уфу городом захватывающего гостеприимства.