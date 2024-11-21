В Уфе обнаружили нелегальный цех по производству спиртного

В Уфе правоохранительные органы задержали мужчину, который занимался производством контрафактного алкоголя. 45-летний уфимец, ранее уже имевший проблемы с законом, организовал незаконный цех по выпуску «палёнки» в трех гаражах. Сотрудники полиции конфисковали более 2000 литров алкогольной продукции. А также тысячи бутылок, этикеток и оборудование для разлива напитков.

Фото №1 - В Уфе обнаружили нелегальный цех по производству спиртного

Кроме того, были изъяты два автомобиля «Газель» и «Лада Нива». В них виновник хранил упаковку и готовую продукцию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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