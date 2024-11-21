В Уфе обнаружили нелегальный цех по производству спиртного

В Уфе правоохранительные органы задержали мужчину, который занимался производством контрафактного алкоголя. 45-летний уфимец, ранее уже имевший проблемы с законом, организовал незаконный цех по выпуску «палёнки» в трех гаражах. Сотрудники полиции конфисковали более 2000 литров алкогольной продукции. А также тысячи бутылок, этикеток и оборудование для разлива напитков.