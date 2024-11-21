В Башкирии безжалостно убили мужчину на инвалидной коляске

В Салаватском районе в ночь с 19 на 20 ноября произошло зверское убийство. В селе Мечетлино лишили жизни 37-летнего мужчину.

Портал «На земле Салавата» сообщает, что мужчина имел инвалидность II группы и передвигался на коляске. В злополучный день он проводил время за распитием спиртных напитков с соседом. После этого его нашли с ножевыми ранениями без признаков жизни.