В Башкирии парень вовлёк 10-летнюю девочку в интимную переписку

В Башкирии 17-летний парень вовлёк 10-летнюю девочку в интимную переписку. Об этом сообщает портал SHOT.
Парень начал общаться с ребёнком и вскоре попросил собеседницу скинуть ему видео и фото интимного характера. Девочка сначала отказалась, но старшеклассник долго уговаривал её и пообещал отправить виртуальную валюту в ответ. Ребёнок поддалась на уговоры, но обещанную валюту не получила. Девочка рассказала о случившемся маме.
17-летнего подростка нашли и задержали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера».