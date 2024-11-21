В Башкирии парень вовлёк 10-летнюю девочку в интимную переписку

Парень начал общаться с ребёнком и вскоре попросил собеседницу скинуть ему видео и фото интимного характера. Девочка сначала отказалась, но старшеклассник долго уговаривал её и пообещал отправить виртуальную валюту в ответ. Ребёнок поддалась на уговоры, но обещанную валюту не получила. Девочка рассказала о случившемся маме.