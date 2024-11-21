В Башкирии парень вовлёк 10-летнюю девочку в интимную переписку

В Башкирии 17-летний парень вовлёк 10-летнюю девочку в интимную переписку. Об этом сообщает портал SHOT.

Фото №1 - В Башкирии парень вовлёк 10-летнюю девочку в интимную переписку

Парень начал общаться с ребёнком и вскоре попросил собеседницу скинуть ему видео и фото интимного характера. Девочка сначала отказалась, но старшеклассник долго уговаривал её  и пообещал отправить виртуальную валюту в ответ. Ребёнок поддалась на уговоры, но обещанную валюту не получила. Девочка рассказала о случившемся маме.

17-летнего подростка нашли и задержали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера».

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