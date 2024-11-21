В Башкирии открылись выставка «Дентал-Экспо Уфа»

Новые технологии в стоматологии. В столице республики открылись выставка «Дентал-Экспо Уфа» и форум «Стоматология Республики Башкортостан». Ведущие российские и зарубежные специалисты собрались на «ВДНХ-Экспо». Там представлены лучшие разработки и передовые технологии.

Уфа в очередной раз подтверждает статус одного из ведущих научных центров страны в области здравоохранения. В столице республики открылись выставка «Дентал-Экспо Уфа» и форум «Стоматология Республики Башкортостан». Приехали на мероприятие и специалисты из других стран.

Мероприятие давно вышло за рамки обычной специализированной выставки. Для стоматологической отрасли это событие года. Большой форум, где на одной площадке встречаются производители, ученые, врачи и потребители.