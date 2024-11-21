Под Уфой произошло ДТП: один водитель пострадал

Вечером 20 ноября под Уфой произошло ДТП с участием автомобилей «Лада Гранта» и «ВАЗ-2114». Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ республики.

Инцидент случился на 1475 километре трассы «Самара - Уфа - Челябинск». Виновником аварии стал 25-летний водитель «Гранты», который столкнулся с припаркованным автомобилем «ВАЗ», ранее попавшим в аварию. В момент столкновения в «ВАЗ» никого не было — ни водителя, ни пассажиров.