Под Уфой произошло ДТП: один водитель пострадал

Вечером 20 ноября под Уфой произошло ДТП с участием автомобилей «Лада Гранта»  и «ВАЗ-2114». Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ республики.

Фото №1 - Под Уфой произошло ДТП: один водитель пострадал

Инцидент случился на 1475 километре трассы «Самара - Уфа - Челябинск». Виновником аварии стал 25-летний водитель «Гранты», который столкнулся с припаркованным автомобилем «ВАЗ», ранее попавшим в аварию. В момент столкновения в «ВАЗ» никого не было — ни водителя, ни пассажиров.

После аварии виновнику понадобилась медицинская помощь. Причины произошедшего сейчас выясняются.

Фото: ГАИ Уфы.

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