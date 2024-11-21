В Уфе при БГАУ появился сквер трудовой и боевой славы

Время помнить. В Башкирском аграрном университете открыли территорию трудовой и боевой славы. Небольшой сквер появился рядом с учебным корпусом. Ключевым элементом стала стела, посвященная героям Великой Отечественной, труженикам тыла и участникам других боевых конфликтов.

Как отметили на церемонии открытия, в 1940-е на фронт ушли более ста преподавателей, сотрудников и студентов сельхозинститута. Более половины пали смертью храбрых в борьбе с фашизмом. И сейчас из стен вуза добровольцы также уходят на специальную военную операцию. На открытии присутствовали студенты, которые участвовали в боях в зоне СВО.