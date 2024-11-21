В Башкирии скончался слесарь, страдавший сердечным заболеванием

В Башкирии 53-летний слесарь скончался на своем рабочем месте от сердечного заболевания. Данное происшествие было признано производственным благодаря усилиям Гострудинспекции. Это даст возможность его семье получить положенные выплаты.

Инцидент произошел 26 декабря 2023 года. Слесарю стало плохо, и его обнаружил коллега, который вызвал скорую помощь. Медики лишь подтвердили смерть, вызванную хронической ишемической болезнью сердца. В ходе расследования выяснили, что мужчина проходил медицинский осмотр в апреле. Тогда у него выявили сердечные проблемы, однако врачебная комиссия не нашла противопоказаний для продолжения работы.

С июля по ноябрь 2023 года работник находился на длительном лечении. А 1 декабря ему присвоили третью группу инвалидности. Он вышел на работу всего за две недели до своей смерти. Верховный суд РФ указал, что такие случаи могут считаться производственными, даже если причиной смерти является общее заболевание.