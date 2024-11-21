В центре Уфы произошла авария с участием четырёх машин

21 ноября в Уфе произошла авария с участием четырёх машин. Подробности инцидента рассказали в ГАИ.

Фото №1 - В центре Уфы произошла авария с участием четырёх машин

Около пяти часов вечера 41-летний водитель на «Хёндай Солярис» в зоне разворота столкнулся с попутным «Ситроен». Его отбросило на движущийся по встречной полосе «Хавал», а после на стоящий на светофоре «Ленд Ровер». Помощь врачей потребовалась водителям «Хавал» и «Хёндай».

Очевидцы сообщили, что виновник аварии вёл себя неадекватно. Правоохранителям предстоит выяснить причины случившегося.

Фото: ГАИ РБ.

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