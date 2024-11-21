В Башкирии пожарные нашли тело мужчины в сгоревшем доме

В Башкирии в результате пожара в жилом доме был найден труп 69-летнего мужчины. По информации пресс-службы МЧС по РБ, сообщение о случившемся в микрорайоне Московка города Октябрьский поступило в экстренные службы днём. Сотрудники МЧС прибыли на место, и спустя 19 минут пожар удалось потушить.

К сожалению, в ходе ликвидации возгорания на полу был найден бездыханный мужчина. Медики позже подтвердили его смерть.

Соседи рассказали, что заметили дым и решили подойти к дому. В этот момент из здания вышел его хозяин, который уверил, что всё в порядке, а затем вернулся внутрь. Именно они и вызвали пожарных, когда ситуация показалась им подозрительной.