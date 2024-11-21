В Уфе школьник коллекционирует уникальные противогазы

Уфимский 11-классник Ярослав Надтачаев презентовал свою домашнюю коллекцию индивидуальных средств защиты. Десятки противогазов, дозиметры, средства связи: оборудование не только отечественного производства, но и иностранного. А всё началось с увлечения химией.

Такую оценку Ярослав Надтачаев даёт российскому противогазу ПМК-3. Школьник пробовал в нем гулять, бегать — как говорится, испытывал в полевых условиях. Это один противогаз из трех десятков. Они различаются не только формой, датой выпуска, но и местом производства: Советский Союз, Румыния, Финляндия, Чехословакия. Что-то юноша купил вместе с отцом, а что-то ему подарили.

К слову, противогазы в рабочем состоянии. Некоторыми из них Ярослав пользовался, когда ездил на Лермонтовский рудник. Там исследовал образцы урана. Но противогазы — не единственное, что интересует школьника. Есть у него и приборы для измерения радиации.