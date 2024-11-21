В Уфе прошли корпоративные соревнования по волейболу

Замечательная идея то, что как раз привлечение всей семьи к занятию физкультурной и спортом, в частности волейболом. Таким образом всё больше и больше народу будут заниматься спортом. Каждая команда играет по четыре игры, то есть как раз всё для того, чтобы получить удовольствие от волейбола.

Сергей Кирпичников, главный судья соревнований