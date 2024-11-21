В Уфе прошли корпоративные соревнования по волейболу

Мероприятие было приурочено к Году семьи. В столице республики турнир такого формата провели впервые. Он собрал пять команд: коллектив Уфимского юридического института, училища искусств, концертного зала «Башкортостан», сборная администраций Ленинского и Кировского районов, а также команда телеканала БСТ. Примечательно, что принимали участие и члены семей сотрудников. Организатором мероприятия выступил ГКЗ «Башкортостан».
Соревнования проходили по круговой системе, каждая команда провела по 4 встречи. Партии в играх прошли до двух побед и до 15 очков. Победителями турнира стал коллектив Уфимского юридического института, на второй строчке сборная администраций Ленинского и Кировского районов, а тройку лучших замкнул коллектив телеканала БСТ.