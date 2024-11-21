В Уфе прошли корпоративные соревнования по волейболу

Мероприятие было приурочено к Году семьи. В столице республики турнир такого формата провели впервые. Он собрал пять команд: коллектив Уфимского юридического института, училища искусств, концертного зала «Башкортостан», сборная администраций Ленинского и Кировского районов, а также команда телеканала БСТ. Примечательно, что принимали участие и члены семей сотрудников. Организатором мероприятия выступил ГКЗ «Башкортостан».

Замечательная идея то, что как раз привлечение всей семьи к занятию физкультурной и спортом, в частности волейболом. Таким образом всё больше и больше народу будут заниматься спортом. Каждая команда играет по четыре игры, то есть как раз всё для того, чтобы получить удовольствие от волейбола.

Сергей Кирпичников, главный судья соревнований
Фото №1 - В Уфе прошли корпоративные соревнования по волейболу

Соревнования проходили по круговой системе, каждая команда провела по 4 встречи. Партии в играх прошли до двух побед и до 15 очков. Победителями турнира стал коллектив Уфимского юридического института, на второй строчке сборная администраций Ленинского и Кировского районов, а тройку лучших замкнул коллектив телеканала БСТ.

Для каждого человека семья — это самое главное, и такие мероприятия очень важны для каждого человека. Конечно, с радостью решили участвовать.

Дамир Таипов, заслуженный артист Республики Башкортостан

Ну и от нас всем командам также сформированы подарочные кейсы. Там есть призовые фонды, то есть мы всё учли. Теперь осталось, чтобы соревнования прошли в дружественной атмосфере, без ссор.

Ильгам Ишкинин, заведующий отделом творческих проектов ГКЗ «Башкортостан»
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ