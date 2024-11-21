В Уфе состоялась премьера фильма «Лето. Город. Любовь»

Именно по инициативе Радия Хабирова в 2023 году был проведен первый конкурс поддержки проектов в сфере кинематографии. Одним из его победителей стал полнометражный киноальманах от АНО «МедиаСтарт» и киностудии ООО «Аскарфильм». «Лето. Город. Любовь.» — это киноальманах, состоящий из восьми новелл в разных жанрах, которые связаны с Уфой. Сама премьера фильма запланирована на февраль 2025 года. Далее картина будет выпущена в прокат и на онлайн-площадки.