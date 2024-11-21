В Уфе прошел турнир по спортивной борьбе

В Уфе прошел открытый республиканский турнир по спортивной борьбе в дисциплине вольная борьба. В нем участвовали юноши и девушки до 16 лет из 9 регионов России, а также спортсмены из Казахстана.

Финальные схватки турнира, как его украшение. На ковре сильнейшие юноши и девушки в своих весовых категориях. Еще больше эмоций и накала, если в поединке за золото встречаются принципиальные соперницы, как Виктория Баширова из Иглинского района и Ксения Гутенкова из Татарстана.

Раньше они уже боролись друг с другом, и представительница Башкортостана всегда уступала. Но только не в этот раз. Виктория проигрывала со счетом 5-6, но на последних секундах схватки она совершила проход и выиграла свою золотую медаль.

В открытом республиканском турнире по спортивной борьбе приняли участие более 170 атлетов. Всего в Уфу приехали представители 10 команд: одна из Казахстана и 9 коллективов представили регионы Поволжья. По итогам выступлений на этих соревнованиях у тренеров будет возможность еще раз оценить состав юношеской сборной региона до 16 лет перед первенством Приволжского федерального округа, который стартует через полтора месяца.