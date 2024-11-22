В Уфе презентовали книгу Рашита Шакурова

В Национальной библиотеке республики презентовали книгу Рашита Шакурова. Материалы для сборника «Сокровища башкирского народного творчества» известный ученый-энциклопедист собирал на протяжении всей своей жизни. В него вошли песни, предания, легенды, сказки, пословицы и поговорки о башкирской культуре и народе.

Свой вклад внесли и последователи писателя – лучшие работы студентов башкирского факультета БГПУ, где работал публицист, также опубликовали в сборнике. Рашит Шакуров ушел из жизни после продолжительной болезни минувшим летом, поэтому книга из 512 страниц была за несколько месяцев вручную собрана и выпущена его дочерьми.