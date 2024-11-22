Участник СВО из Башкирии рассказал как найти свое место после службы

Ринат Культуманов, участник СВО с позывным «Туман» из Башкирии, поделился своими мыслями о том, как можно адаптироваться к мирной жизни после службы. В течение двух лет он находился в зоне спецоперации и рассказал корреспонденту «РБ», как спорт помогал ему справляться с трудностями на передовой.

К тому времени я все больше понимал важность патриотического воспитания подрастающего поколения. Устроился на работу в военно-патриотическое объединение «Отечество» в Стерлитамаке на должность педагога-организатора, позднее стал заместителем директора и по совместительству учил детей самбо и военному делу. Большинство из них были подростками, которых относят к категории «трудных». Я их не избегал — наоборот, плотно сотрудничал с комиссией по делам несовершеннолетних. Потому что видел, что чаще всего за напускной бравадой и подражанием представителям криминальной среды скрывается обычный ребенок, который в своей жизни видел мало внимания и участия. К слову, многие мои воспитанники ушли добровольцами на спецоперацию, двое поступили в военные вузы. Ринат Культуманов, участник СВО

Вскоре Ринат Культуманов занял пост председателя Управления по физической культуре, спорту и туризму Ишимбайского района. Несмотря на возможность карьерного роста, всего через четыре месяца после начала СВО он подписал полугодовой контракт с Министерством обороны, который вскоре стал двухлетней «командировкой на передовую».

Тогда выбор для меня был очевиден: я должен быть там. Шел с одной целью — защищать Родину. И если погибнуть, то достойно, так как считаю, что достойная смерть — это тоже награда. До начала спецоперации я проводил уроки мужества, автопробеги в поддержку армии России и президента страны. Когда наступил февраль 2022 года, разъяснял своим подопечным суть происходящего. И в какой-то момент понял, что свои слова нужно подтверждать делом. В июне 2022 года добровольцем убыл на линию соприкосновения в составе башкирского батальона имени Героя России А. Доставалова. Ринат Культуманов, участник СВО

Ринат уверен, что опыт, полученный на тренировках, а также физическая подготовка помогли ему выжить в экстремальных условиях. Он понимал, что моральная настройка и способность быстро принимать решения играют ключевую роль как в спорте, так и в бою. Сможет ли он теперь адаптироваться к мирной жизни и использовать свои навыки для помощи другим? Об этом он размышляет, опираясь на свой опыт и переживания.

Однажды я скорее почувствовал, чем увидел FPV-дрон, который в тот момент находился метрах в двадцати от меня. Когда на тебе бронежилет, каска, оружие, боекомплект, а все вместе это весит не один десяток килограммов, не очень-то побегаешь. Тем не менее я сделал рывок влево-вправо, чтобы не зацепило, и бросился в небольшое укрытие в разрушенном здании. Позади меня раздался взрыв. А я постарался поскорее сменить укрытие — знал по опыту, что вскоре сюда могут прилететь и другие дроны. Ринат Культуманов, участник СВО

Боец, который прошел путь от стрелка до командира роты, имеет на себе три ранения, орден Мужества и медали «За отвагу» и «За боевые отличия». Последнее ранение он получил в июне этого года, а после госпиталя продолжил лечение в родной Башкирии. В сентябре он стал депутатом городского Совета в Ишимбае.

Ринат уверен, что скоро наступит время, когда его товарищи вернутся домой. Всем им нужна поддержка для адаптации к мирной жизни, ведь важно осознавать, что тяжелые события остались позади и теперь нужно двигаться дальше. Каждый выбирает свой путь, но он предостерегает от поиска утешения в алкоголе — это только навредит. Вместо этого он советует опираться на близких, заниматься духовными практиками и физической активностью.

Он также выразил готовность поддерживать семьи своих погибших товарищей, чтобы они знали о мерах помощи. В то же время, Ринат Культуманов намерен делиться своими знаниями с детьми, обучая их борьбе и другим видам спорта, которые укрепляют характер. Но самое главное — воспитывать в них уважение и понимание, что они являются будущими защитниками своей страны. Не все станут чемпионами, но каждый из них должен быть порядочным и достойным человеком.