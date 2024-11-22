Метеорологи озвучили прогноз погоды на выходные для жителей Башкирии

По информации Башгидромета, сегодня в республике не ожидается значительных осадков. В некоторых районах возможен гололед. Ветер будет южным и юго-восточным, умеренным. Днем температура составит от -2 до +3°С.
В субботу, 23 ноября, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололед. Ветер останется южным, умеренным. Температура воздуха ночью составит от 0 до -5°С , на юго-востоке – до -10°С , днем воздух прогреется до -2, +3°С .
В воскресенье, 24 ноября, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, умеренный. Ночью температура останется в диапазоне 0, -5°С , на юго-востоке до -10°С , а днем будет от -1 до +4°С .