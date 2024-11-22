Метеорологи озвучили прогноз погоды на выходные для жителей Башкирии

В субботу, 23 ноября, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололед. Ветер останется южным, умеренным. Температура воздуха ночью составит от 0 до -5°С , на юго-востоке – до -10°С , днем воздух прогреется до -2, +3°С .