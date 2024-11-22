Уфа готовится к открытию фотовыставки «Казахстан сегодня»

25 ноября в Национальной библиотеке Башкирии пройдет открытие фотовыставки «Казахстан сегодня» и презентация сборника «Казахские народные сказки на башкирском языке».
Это мероприятие организовано при поддержке Генерального консульства Казахстана в Казани в преддверии XX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В числе ожидаемых гостей — Генконсул Казахстана в Казани Ерлан Искаков и министр культуры Башкортостана Амина Шафикова.
На выставке будет представлена многообразная фотография Казахстана, раскрывающая красоту природы, современных городов, а также культуру и традиции народа.
Сборник «Казахские народные сказки на башкирском языке» был издан в 2024 году в Татарском книжном издательстве при поддержке Генконсула Казахстана в Казани и Почетного консула в Набережных Челнах. Книга доступна для чтения в Национальной библиотеке.
Фотовыставка продлится до 6 декабря.