Уфа готовится к открытию фотовыставки «Казахстан сегодня»

Сборник «Казахские народные сказки на башкирском языке» был издан в 2024 году в Татарском книжном издательстве при поддержке Генконсула Казахстана в Казани и Почетного консула в Набережных Челнах. Книга доступна для чтения в Национальной библиотеке.