Уфа открывает третий сезон Ночной волейбольной лиги

В Уфе начался новый сезон Ночной волейбольной лиги, который стал третьим по счету. Открытие прошло на стадионе «Динамо», сообщает правительство Башкирии.

Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра республики Ирек Сагитов отметил увеличение числа команд и рост уровня спортивного мастерства участников. Он выразил радость по поводу того, что все больше команд готовы проявлять свои способности не только в профессиональной деятельности, но и на спортивных площадках, что подчеркивает любовь жителей к спорту.

В турнире Ночной волейбольной лиги примут участие команды из органов власти, силовых структур, учебных заведений и различных предприятий. Соревнования продлятся с ноября 2024 года до апреля 2025 года.

По итогам 2023 года победителем стал клуб «Газпром межрегионгаз Уфа». В этом году награду завоевала женская команда Минздрава Башкирии.

Напомним, ночная волейбольная лига была создана в 2022 году с целью предоставить возможность заниматься спортом даже тем, у кого плотный график.