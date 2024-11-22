В Бижбулякском районе открыли парк «Патриот»

В деревне Седякбаш Бижбулякского района открыли парк «Патриот» и мемориал солдатам, отдавшим жизнь, защищая Родину. Проект реализовали благодаря программе поддержки местных инициатив. В торжественной церемонии участие принимал и военный комиссар республики.

Символическая лента перерезана, парк «Патриот» в деревне Седякбаш открыт. Меньше чем за год сельчанам удалось осуществить задуманное, превратить ещё недавний пустырь в благоустроенную общественную территорию.

Пусть не такой большой, как в столице страны, но здесь, как и в московском парке «Патриот», по центру будет стоять храм. Фундамент под него уже заложили. Начали наполнять и общественное пространство. Первым объектом парка стала стела, посвященная всем защитникам Отечества, павшим за Родину.

Здесь действует сильный волонтерский штаб, оказывающий большую помощь участникам СВО, отметил, выступая на открытии парка, глава районной администрации. Поэтому неудивительно, что сельчане при выборе проекта поддержки местных инициатив предпочтение отдали такому объекту.

В будущем этот парк будет расширяться. Сельчане планируют установить здесь стелу знаменитым уроженцам Седякбаша, среди которых профессор, химик Фёдоров и контр-адмирал Павлов, которые совместно с академиком Сахаровым разрабатывали водородную бомбу.