В центре Уфы снесут 17 зданий для строительства жилого комплекса

В центре Уфы планируется снести 17 жилых домов. Мэр города Ратмир Мавлиев утвердил проект по комплексному развитию территории, расположенной в районе улиц Крупской и Ленина в Советском районе. Общая площадь участка составляет 2,5 гектара.

Реализация проекта займет семь лет, в ходе которого на этой территории будет построено до 49,5 тысяч квадратных метров нового жилого пространства. Застройщик будет выбран через конкурс. Участок находится неподалеку от пересечения улиц Вокзальной и Ленина.