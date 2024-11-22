В центре Уфы снесут 17 зданий для строительства жилого комплекса

В центре Уфы планируется снести 17 жилых домов. Мэр города Ратмир Мавлиев утвердил проект по комплексному развитию территории, расположенной в районе улиц Крупской и Ленина в Советском районе. Общая площадь участка составляет 2,5 гектара.
Реализация проекта займет семь лет, в ходе которого на этой территории будет построено до 49,5 тысяч квадратных метров нового жилого пространства. Застройщик будет выбран через конкурс. Участок находится неподалеку от пересечения улиц Вокзальной и Ленина.
В рамках данного проекта планируется снос 16 частных жилых домов, а также аварийного двухэтажного многоквартирного дома на улице Ленина, 204, и нескольких нежилых зданий. На освобожденной территории возведут новые многоквартирные дома высотой от девяти этажей, а также социальные объекты и другие сооружения.