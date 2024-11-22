В Башкирии при пожарах погибли четыре человека

По статистике, понижение температуры воздуха приводит к увеличению пожаров. К сожалению, только за ноябрь погибли 15 человек. Основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, неправильная эксплуатация печного отопления и электрооборудования.