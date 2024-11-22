В Благоварском районе работает растениеводческое предприятие новых инвесторов

В Благоварском районе работает отделение уфимского филиала российского холдинга. Это предприятие новых инвесторов, которые два года назад приобрели несколько птицеводческих и растениеводческих активов компании, в которую входило и «Башкирское зерно» в селе Янышево.

Сейчас у хозяйства почти 1700 га земли, из них 970 на следующий год засеют зерновыми, почти 440 га – масличной культурой. Планируют и дальше расширять свои площади. Зерно идет на корм для птицефабрики, а подсолнечник – на Чишминский завод. Появились новые рабочие места с хорошей заработной платой.