В Уфе прошёл гала-концерт музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова

В столице Башкортостана прошёл гала-концерт, закрывающий седьмой Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Событие стартовало летом в концертном зале Мариинского театра, а Уфа стала местом завершения регионального тура, который начался с Челябинской области.

Оперный певец на уфимской сцене выступил вместе с командой артистов, куда вошли исполнители из Баку и Минска, и Государственным академическим симфоническим оркестром республики под руководством дирижёра Дмитрия Крюкова. Они исполнили как классические произведения, так и песни авторства известного композитора Александры Пахмутовой.

В этом году в фестивале приняли участие выпускники «Летней школы Ильдара Абдразакова» Юлия Вакула и Елисей Лаптев. Последний – артист московского театра «Геликон-Опера», уроженец Уфы.