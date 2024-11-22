В Уфе состоялся финал музыкального проекта «Уфимская Волна – 2024»

Конкурс проводят уже в 13-й раз. В этом году организаторы получили более 300 заявок. Из них до финала дошли 19 участников, которые боролись за главные награды – золотые скрипичные ключи и право на ротацию своей песни в эфире на радио.
Этот сезон отличился от остальных – соведущим конкурса стал победитель 2013 года в номинации «Настоящий артист» Карен Оганесян. Он спел одну из своих любимых песен.
Также впервые зрители решали, кому присудить победу в специальной номинации «Уфа в сердце». Ее ввели в связи с юбилеем столицы Башкортостана.