В Уфе внезапно пропал 17-летний подросток

В Уфе ведутся поиски 17-летнего Михаила Маковеева. Волонтёры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас» сообщили приметы пропавшего.
Портал UTV передаёт, что парень ушёл из своего дома №64/1 по улице Бакалинской без денег и паспорта в 10:37. Уже в 10:55 телефон подростка стал недоступен.
Приметы пропавшего: рост 170 см, светло-русые волосы, худощавого телосложения, светло-карие глаза. На нем была черная куртка, черные штаны и черные кроссовки.
Телефоны для связи: 8 927 262 01 78, 8 937 3 102 112 или 112.
Фото: «БашРегионСпас».