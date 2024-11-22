В Башкирии наказали 19-летнего водителя за опасные маневры

В Башкирии наказали 19-летнего водителя, который устроил дрифт в центре Нефтекамска. Главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов рассказал об этом в своих соцсетях.

Полиция обнаружила в интернете видео, на котором водитель автомобиля «ВАЗ-2107» выполняет дрифт на парковке у стадиона «Торпедо». После расследования нарушителя удалось идентифицировать. Молодой человек признал свою вину и призвал остальных автомобилистов соблюдать правила дорожного движения.