Ленинский район Уфы собрал очередную партию гумпомощи для бойцов СВО

Ленинский район столицы готовится отправить очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО. Свой вклад сделали и школьники. Учащиеся 128-й школы провели ярмарку и собрали 264 тысячи рублей.
На вырученные средства закупили самое необходимое бойцам. Кроме того, дети написали письма солдатам. Также к сбору гумпомощи присоединяются предприниматели.
Вся помощь собирается в администрации Ленинского района. С начала СВО здесь собрали 11 гуманитарных грузов. Сейчас собирают средства защиты против беспилотников, медикаменты, стройматериалы. Также один из автосервисов подготовил автомобиль УАЗ повышенной проходимости.