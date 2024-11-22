Ленинский район Уфы собрал очередную партию гумпомощи для бойцов СВО

На вырученные средства закупили самое необходимое бойцам. Кроме того, дети написали письма солдатам. Также к сбору гумпомощи присоединяются предприниматели.

Вся помощь собирается в администрации Ленинского района. С начала СВО здесь собрали 11 гуманитарных грузов. Сейчас собирают средства защиты против беспилотников, медикаменты, стройматериалы. Также один из автосервисов подготовил автомобиль УАЗ повышенной проходимости.