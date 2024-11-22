Уфимская студентка пострадала от нападения бездомных собак

В Уфе следственные органы начали проверку после инцидента с нападением бездомных собак на студентку. Это сообщение поступило от следственного комитета Башкирии.

Напомним, инцидент произошел в микрорайоне Инорс, когда на студентку УГНТУ бросились бродячие собаки. В попытке спастись, девушка выпрыгнула в болото. Двое прохожих мужчин смогли отогнать собак и сопроводили её до дома.

В связи с произошедшим проводится доследственная проверка, связанная с оказанием услуг, которые могут угрожать безопасности жизни и здоровья людей. На данный момент осуществляется комплекс мероприятий, чтобы выяснить, насколько эффективно специализированная организация занимается отловом безнадзорных животных.