В Башкирии запустили новое производство технической серы

Радий Хабиров объявил о запуске установки производства технической серы на предприятии «Газпром нефтехим Салават». Руководитель региона подчеркнул, что это один из флагманских проектов региона, включенный в 2022 году в перечень приоритетных. Общий объем вложений в масштабный объект составил более 13 млрд рублей.
Новое производство предполагает более глубокую переработку, выпуск новой продукции. Запуск установки – это один из этапов большой работы в рамках четырехстороннего соглашения о снижении вредных выбросов в атмосферу. «Газпром нефтехим Салават» подписал его с Минприроды России, Росприроднадзором и Правительством Башкортостана.