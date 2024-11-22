В Башкирии запустили новое производство технической серы

Радий Хабиров объявил о запуске установки производства технической серы на предприятии «Газпром нефтехим Салават». Руководитель региона подчеркнул, что это один из флагманских проектов региона, включенный в 2022 году в перечень приоритетных. Общий объем вложений в масштабный объект составил более 13 млрд рублей.

Новое производство предполагает более глубокую переработку, выпуск новой продукции. Запуск установки – это один из этапов большой работы в рамках четырехстороннего соглашения о снижении вредных выбросов в атмосферу. «Газпром нефтехим Салават» подписал его с Минприроды России, Росприроднадзором и Правительством Башкортостана.

Это полностью отечественная разработка, где более 90 процентов российских комплектующих. Считаю, что это важный этап в развитии предприятия. Впереди – новые проекты, которые направлены на более глубокую переработку нефти и газа, в том числе создание важнейшего импортозамещающего производства суперабсорбентов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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