В Башкирии запустили новое производство технической серы

Это полностью отечественная разработка, где более 90 процентов российских комплектующих. Считаю, что это важный этап в развитии предприятия. Впереди – новые проекты, которые направлены на более глубокую переработку нефти и газа, в том числе создание важнейшего импортозамещающего производства суперабсорбентов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан