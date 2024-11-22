В Башкирии открыли многофункциональную спортплощадку

Первую очередь многофункциональной спортивной площадки открыли в селе Старосубхангулово. Масштабное строительство ведется по национальному проекту «Жилье и городская среда». Уже готово огороженное поле, на котором можно заниматься футболом, баскетболом, волейболом и другими видами спорта.

Площадка расположилась на территории местного агропромышленного колледжа. Но она также открыта для свободного посещения. Всего за последние 5 лет по программе «Формирование комфортной городской среды» в Башкортостане благоустроили 683 общественные территории.