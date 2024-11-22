В Башкирии ВТБ откроет 5 офисов в 2025 году

Каждый четвертый житель республики пользуется услугами ВТБ. По итогам 9 месяцев текущего года число пользователей банка в регионе увеличилось более чем на 90 тысяч и превысило 455 тысяч человек. О том, как развивается финансовая корпорация, рассказали на пресс-конференции.

Сегодня каждый третий клиент ВТБ в Башкортостане получает на карту зарплату или пенсию. А каждый пятый — вкладчик. В текущем году в банке выросло количество заявок на потребительские и автокредиты, открыты 166 вкладов и накопительных счетов. Банк активно развивает сеть отделений в республике. В различных городах и селах работает 31 офис, в 56 населенных пунктах работает доставка банковских продуктов.

Развитие клиентской базы достигается за счет роста физической сети обслуживания. В следующем году в семье ВТБ прибавится 5 дополнительных офисов. Станислав Морилов, единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в Республике Башкортостан