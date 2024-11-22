Пловцы из Башкирии выиграли медали первенства страны

В Раменском Московской области прошли соревнования среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и в спорте слепых. На тренировку пообщаться с медалистами приехала съемочная группа БСТ.

Один из триумфаторов первенства России по плаванию Даниил Елсуков и сам не ожидал такого результата. В Уфу он вернулся с 4 медалями, две из которых золотые. Хотя соревнования в Раменском были для спортсмена первым крупным стартом в карьере. Сначала он волновался, но по ходу турнира приходила и уверенность в собственных силах.

Еще одна башкирская звездочка — Ангелина Дьяченко. Она на прошедшем первенстве страны завоевала две бронзовые медали: на дистанциях 50 метров вольным стилем и 50 метров баттерфляем. Могла выступить и лучше, но незадолго до поездки на турнир простыла и пропустила тренировки накануне важного старта.

Там же в Раменском прошли соревнования и среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Эмилю Салемгарееву из Уфы удалось повторить прошлогодний успех, где он завоевал 6 медалей. В этот раз Эмиль стал обладателем семи наград. Из них шесть золотых и одна серебряная.