В Уфе специалист по недвижимости защитил пенсионера от мошенников

В Уфе специалист агентства по недвижимости защитил пенсионера от мошенников и смог сберечь его квартиру.

Мужчина позвонил специалисту и заявил, что ему нужно срочно продать квартиру, так как он уезжает к брату в другой город. Эксперт приехал к пенсионеру, осмотрел квартиру, начал общаться с хозяином и быстро понял, что тот находится под влиянием мошенников. Пенсионер свою связь с аферистами отрицал, родственникам звонить отказывался, а в банке просил лишь наличные деньги. Специалист по недвижимости предложил мужчине обратиться в полицию.

Опасения подтвердились. Выяснилось, что ранее мужчине позвонил неизвестный, который заявил, что у него истёк срок действия медицинского полиса. После с пенсионером начал говорить представитель «налоговой службы», а после и «ФСБ». Все уверяли, что пенсионер вот-вот станет жертвой мошенников и лишится денег и имущества. Чтобы сохранить сбережения, нужно перевести их на указанные счета. Уфимец перевёл 300 тысяч рублей. На этом мошенники не остановились и убедили пенсионера продать квартиру.