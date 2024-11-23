Под Уфой пропали два маленьких ребёнка

Жителей Башкирии просят помощи в поисках детей. Как сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас», в Уфимском районе пропали два ребёнка.
23 ноября в селе Михайловка 13-летний Иван Романенко и 11-летняя Анна Романенко ушли из дома, но обратно так и не вернулись.
Приметы Ивана: рост 146 см, худощавый, волосы черные, глаза карие. Был одет: черная куртка, черные штаны, черные кроссовки.
Приметы Анны: рост 136 см, худощавая, волосы каштановые, глаза карие. Была одета: красная куртка, черные штаны, черные сапоги.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении детей, просят сообщить по телефонам: 8 937 3 102 112 или 112.
Фото: «БашРегионСпас»