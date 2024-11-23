Под Уфой пропали два маленьких ребёнка

Жителей Башкирии просят помощи в поисках детей. Как сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас», в Уфимском районе пропали два ребёнка.

23 ноября в селе Михайловка 13-летний Иван Романенко и 11-летняя Анна Романенко ушли из дома, но обратно так и не вернулись.