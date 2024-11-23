Мальчику из Уфы собирают 265 млн рублей на лекарство

4-летнему Давиду из Уфы требуется лекарство за 265 миллионов рублей. Врачи поставили малышу диагноз «миодистрофия Дюшенна». Болезнь постепенно разрушает мышцы ребёнка. С таким заболеванием без терапии в 10 лет он может оказаться в инвалидной коляске. Сумма для семьи колоссальная. Потому родители и обращаются за помощью ко всем неравнодушным к их беде.

4-летний Давид искренне верит, что эта игра, придуманная мамой, ему обязательно поможет. Но никакие занятия не в силах остановить его болезнь. Малыш ещё не осознает, что с каждым днём его маленькие ножки слабеют.

Дальше только хуже. Но мириться с диагнозом отважный малыш не хочет, пытаясь показать всем: болезнь ещё не взяла верх. Давида постепенно лишает движения мышечная дистрофия Дюшенна. Остановить болезнь может всего один укол, вот только стоит он более 265 миллионов рублей.

Давиду необходим препарат, который увеличит выработку белка дистрофина. На сегодняшний день есть два таких лекарства: «Элевидис» — тот самый, на который сейчас требуется огромная сумма, и «Вильтепсо», который готовы Давиду предоставить бесплатно. Но они отличаются количеством выработки необходимого белка дистрофина.

Так как противопоказаний к «Вильтепсо» у Давида нет, предоставить бесплатно «Элевидис» ему не могут. Он положен тем, у кого нет альтернативы в лечении, говорят родители малыша. Но с ним у Давида больше шансов на нормальную жизнь. Усилиями родных и близких семье удалось собрать около 6 миллионов рублей. Но даже эта, казалось бы, большая сумма — лишь малая часть того, что требуется. Поэтому родители вынуждены просить помощи у неравнодушных.