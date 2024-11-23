В Башкирии стартовало открытое первенство по хоккею среди детских команд

Сразу на нескольких ледовых аренах республики стартовало открытое первенство Башкортостана по хоккею среди детских команд. География соревнований обширная: 21 команда из Сибая, Салавата, Стерлитамака и не только. Участие принимают спортсмены от 7 до 12 лет. Впервые на турнир заявились три коллектива девочек.

На территории центра имени Ульфата Мустафина прошло три матча среди спортсменов 2009, 2012 и 2008 годов рождения. В первой игре «Ледяные пчёлы» уступили «Юрматам» из Салавата 3:7. Второй матч также закончился победой команды из Салавата.