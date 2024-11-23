Башкирский биатлонист Эдуард Латыпов стал обладателем двух медалей на втором этапе Кубка Содружества. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске. Накануне в спринтерской гонке наш спортсмен завоевал золотую медаль, преодолев 10 километров с двумя промахами за 24 минуты и 31 секунду.

Сегодня Латыпов выступил в гонке преследования на 12,5 километров и также с двумя промахами остановился на второй строчке, уступив биатлонисту из Барнаула Даниилу Серохвостову. Сейчас Эдуард Латыпов замыкает тройку лидеров общего зачёта по итогам пяти гонок. В активе биатлониста 470 очков.