В Башкирии пропала 17-летняя Айгуль Дюмакова

В Башкирии разыскивают 17-летнюю девушку Айгуль Дюмакову, которая пропала из села Кармаскалы Кармаскалинского района. По информации поисково-спасательного отряда «Башрегионспас», ее местонахождение неизвестно с 21 ноября.

Айгуль ростом около 160 см, среднего телосложения и светло-русыми волосами. На момент исчезновения она была одета в зеленую горнолыжную куртку, черные пижамные штаны с рисунком «панды», черные галоши и голубые носки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам: 8 (937) 3-102-112 или 112.