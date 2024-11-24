«Транспортная неделя» в Москве: итоги для Башкортостана

Одним из ключевых событий недели можно назвать форум «Транспортная неделя», прошедший в Москве. На деловых площадках принимаются важные решения для регионов. Не стал исключением и Башкортостан. Прямые рейсы в Китай, развитие круизного транспорта, а также ремонт проблемных дорог и завершение строительства на участках М-7 и М-12. Говорили и о новых мостах в Уфе. Один из них соединит Дёму с Нижегородкой, а другой появится в створе улицы Интернациональной в северной части города. Делегацию возглавил Радий Хабиров.
Московский Гостиный двор на этот раз стал настоящим центром притяжения для экспертов в сфере транспорта со всей страны. Стенд Башкортостана выделяется не только тем, что представители региона встречают всех участников с присущим башкирским гостеприимством, но и масштабными инфраструктурными проектами и замыслами. Радий Хабиров предложил банку ВТБ построить в Уфе мост через реку Белую в створе улицы Интернациональной. А еще продолжить возведение второй очереди Межвузовского кампуса. Руководитель правления Андрей Костин заинтересовался идеями, поскольку банк уже сотрудничал с республикой – финансировал работы на Восточном выезде.
Еще один мост может появиться и в другой части Уфы. Радий Хабиров обсудил вариант строительства сооружения через реку Белую уже в створе улицы Революционной с представителями компании «Инфратех Концессии». Он должен соединить район Забелья с центральной частью города. Проект взяли в работу.
И дороги для республики играют действительно важную роль, прежде всего для экономики. Через территорию региона проходят основные транспортные потоки. Речь идет о строительстве трассы М-12. Она проходит через Дюртюлинский, Бураевский и Татышлинский районы. Магистраль планируют сдать уже летом следующего года.
На встрече с руководителем «Автодора» Радий Хабиров обсудил вопросы восстановления дорог, которые получили повреждения при перевозке материалов большегрузами.
До конца года должны достроить и новый участок федеральной трассы М-7 «Волга» в обход пяти населенных пунктов: Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново. Об этом было заявлено на встрече с руководителем Росавтодора Романом Новиковым. В 2024-м планируется открыть движение по трассе Бирск – Тастуба – Сатка. Большие намерения есть и в сторону Оренбурга.
Вопросы безопасности движения на дорогах обсуждались на встрече с руководителем Ространснадзора Виктором Басаргиным. Недобросовестные водители закрывают номера, чтобы не платить за перегруз на пунктах весового контроля. Поэтому власти намерены дополнительно установить там камеры и увеличить штрафы в два, а то и в три раза.
Современную динамичную жизнь невозможно представить без авиатранспорта. С директором компании «Азимут» Павлом Удодом Радий Хабиров обсудил планы по открытию рейсов из Уфы в Китай. А внутри страны – в Горно-Алтайск. Глава Башкортостана подчеркнул, что региональные власти предоставляют субсидии для снижения цены билетов на внутренних линиях.
Обсудили на полях форума и вопросы развития круизного речного туризма в регионе с компанией «Водоход». Это направление стало активно развиваться в Башкортостане с прошлого года, когда в Уфу стали заходить круизные теплоходы.
На площадках форума работают около четырех тысяч человек. Здесь ищут ответы на вопросы по улучшению транспортной системы страны. Прежде всего – в доступности получения качественных услуг на воде, в воздухе и на суше. И самое главное – в безопасности.