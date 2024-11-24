Радий Хабиров поблагодарил матерей Башкортостана

По традиции в последнее воскресенье ноября во всем мире отмечают День матери. В Российской Федерации впервые этот праздник прошел 2 мая 1993 года. На неделе в Башкортостане чествовали многодетных, а также семьи, воспитывающие приемных и особенных детей и вырастившие героев. Радий Хабиров вручил госнаграды – медали «Родительская доблесть» и «Материнская слава». Глава также поблагодарил женщин-волонтеров, которые решили временно стать мамами для наших военнослужащих.

Делать все с любовью – главный секрет этой большой семьи. Супруги Галеевы растят пятерых детей. Старшая дочь уже студентка, младший сын ходит в детский сад. Особых воспитательных методик у них нет – только собственный пример. Вовлеченные в общественную жизнь, победители разных конкурсов пополнили ряд семейных трофеев еще одним, очень ценным – медалью «Материнская слава».

В этой семье тоже любят собираться за накрытым столом. Готовить приходится много – здесь уже образовалась династия многодетных. Супруги Пряниковы воспитали шестерых дочерей и сына. Гульнара одной из первых в регионе получила медаль «Родительская слава». Награду вручил 25 лет назад первый президент Башкортостана.

Медаль обычно надевают военные, а какая я военная, я обычная мама и всё. Когда медаль дали нам, дали деньги, мы пошли и корову купили сразу же. Гульнара Пряникова, многодетная мама

Мамину любовь заботиться о близких впитала в себя и старшая дочь Юлия. Она тоже создала многодетную семью и воспитывает с мужем пятерых детей. На неделе она стала обладательницей медали «Материнская слава».

Очень приятно получать такую награду. Для матери она, конечно, очень много значит. Спасибо больше главе за такую медаль. Для всех матерей это очень важно. Юлия Шамсутдинова

В нашей республике проживают 59 тысяч многодетных семей. По этому показателю регион первый в Приволжском федеральном округе и на седьмой строчке в стране.

Радий Хабиров сказал спасибо всем мамам Башкортостана. Пообещал создавать в республике условия, в которых можно спокойно рожать детей. И, конечно, слова благодарности прозвучали в адрес женщин, воспитавших патриотов страны.

Низкий поклон матерям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Я вижу в зале много знакомых лиц и знаю, что здесь есть мамы, супруги участников специальной военной операции, в том числе наших погибших ребят, Героев Российской Федерации. Ещё раз от имени всей республики говорю вам большое спасибо, что воспитали таких сыновей. Мы их никогда не забудем и всегда будем помнить. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А эти женщины стали, можно сказать, мамами для взрослых мужчин. Вместе с едой и лекарствами они приносили нашим солдатам на передовой тепло и поддержку.

Заботливое отношение – то, чего не хватает раненым бойцам, рассказала главе республики старшая группы Гузель Коваленко. На Донбасс женщина ездила и раньше, участвуя в доставке гумпомощи. И вот теперь поехала в составе группы волонтеров. Из семи женщин только у одной было медицинское образование. В госпитале приходилось оказывать любую посильную помощь. Где-то достаточно было просто поговорить, кому-то сделать уколы или привести в порядок.