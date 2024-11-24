Радий Хабиров поблагодарил матерей Башкортостана

По традиции в последнее воскресенье ноября во всем мире отмечают День матери. В Российской Федерации впервые этот праздник прошел 2 мая 1993 года. На неделе в Башкортостане чествовали многодетных, а также семьи, воспитывающие приемных и особенных детей и вырастившие героев. Радий Хабиров вручил госнаграды – медали «Родительская доблесть» и «Материнская слава». Глава также поблагодарил женщин-волонтеров, которые решили временно стать мамами для наших военнослужащих.
Делать все с любовью – главный секрет этой большой семьи. Супруги Галеевы растят пятерых детей. Старшая дочь уже студентка, младший сын ходит в детский сад. Особых воспитательных методик у них нет – только собственный пример. Вовлеченные в общественную жизнь, победители разных конкурсов пополнили ряд семейных трофеев еще одним, очень ценным – медалью «Материнская слава».
В этой семье тоже любят собираться за накрытым столом. Готовить приходится много – здесь уже образовалась династия многодетных. Супруги Пряниковы воспитали шестерых дочерей и сына. Гульнара одной из первых в регионе получила медаль «Родительская слава». Награду вручил 25 лет назад первый президент Башкортостана.
Мамину любовь заботиться о близких впитала в себя и старшая дочь Юлия. Она тоже создала многодетную семью и воспитывает с мужем пятерых детей. На неделе она стала обладательницей медали «Материнская слава».
В нашей республике проживают 59 тысяч многодетных семей. По этому показателю регион первый в Приволжском федеральном округе и на седьмой строчке в стране.
Радий Хабиров сказал спасибо всем мамам Башкортостана. Пообещал создавать в республике условия, в которых можно спокойно рожать детей. И, конечно, слова благодарности прозвучали в адрес женщин, воспитавших патриотов страны.
А эти женщины стали, можно сказать, мамами для взрослых мужчин. Вместе с едой и лекарствами они приносили нашим солдатам на передовой тепло и поддержку.
Заботливое отношение – то, чего не хватает раненым бойцам, рассказала главе республики старшая группы Гузель Коваленко. На Донбасс женщина ездила и раньше, участвуя в доставке гумпомощи. И вот теперь поехала в составе группы волонтеров. Из семи женщин только у одной было медицинское образование. В госпитале приходилось оказывать любую посильную помощь. Где-то достаточно было просто поговорить, кому-то сделать уколы или привести в порядок.
Кстати, помогали волонтеры бесплатно. И даже более того – за счет собственных отпусков. Несмотря на все сложности, они вновь готовы вернуться к раненым солдатам, чтобы подарить им частичку материнской заботы.