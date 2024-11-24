Участница СВО из Башкирии отмечает День матери на передовой

День матери отметили и на передовой. В составе танкового батальона имени Сергея Зорина полка «Башкортостан» несёт службу женщина-боец с позывным «Янтарь». В качестве санинструктора она спасла не одну жизнь. Сейчас следит за тем, чтобы каждый доброволец смог получить все положенные льготы и выплаты и побывать в краткосрочном отпуске. На СВО женщина оказалась после гибели родного брата. И как сейчас признается, здесь она обрела боевых братьев.

Танкисты нашего батальона работают с закрытых огневых позиций. Подходить ближе к работающей технике в целях безопасности нельзя. Всё дело в рое вражеских дронов. Их в небе над Серебрянским лесничеством под Кременной больше, чем птиц. В сопровождении бойца с ружьем, которое в качестве гумпомощи прислали охотники из Башкортостана, наблюдаем за работой экипажа батальона имени Сергея Зорина полка «Башкортостан». Наводчик кладёт снаряды один за другим точно в опорник противника, что подтверждают кадры объективного контроля операторов БПЛА «Айгир». Наша съёмочная группа неоднократно освещала работу башкирских танкистов на передовой. Но на этот раз с боевого задания земляков встречаем не только мы.

Военнослужащая с позывным «Янтарь» для танкистов – как боевая сестра. На СВО она приехала служить после того, как под Киевом в самом начале спецоперации погиб её родной брат. В танковый батальон имени Сергея Зорина попала не сразу, первый боевой опыт получила во время эвакуации раненных бойцов.

Я нахожусь здесь с марта этого года. Не могу сказать, что было тяжело сменить профессию, были какие-то моральные моменты тяжёлые. Когда были на зоне эвакуации, раненые бойцы. Это было сложно. Но ко всему привыкаешь, особенно если знаешь, что кроме тебя ему никто не поможет. Естественно, уже делаешь выбор в другую сторону. позывной «Янтарь»

Потеряв родного брата, на Донбассе «Янтарь» нашла десятки братьев боевых. И за каждого она боролась как за своего тогда, когда это было необходимо. Хотя основной род деятельности за ленточкой связан со штабной работой, в случае артобстрелов, атаки FPV-дронов или «Бабы-Яги» первая бежала туда, где нужна была помощь.

«Янтарь» – это наш боевой товарищ, сестрёнка боевая. Очень помогает. Как медик-санинструктор она неоднократно спасала ребят, которые получали ранения. Сама, рискуя жизнью, под обстрелами бегала, перевязывала, оказывала помощь, эвакуировала ребят. Благодаря ей они были благополучно эвакуированы и находятся в госпитале на лечении. позывной «Шихан»

Интервью прерывает одновременно сработавший дрон-детектор и поступивший приказ – танкисты получили новые координаты скопления живой силы и бронетехники противника. Спустя считанные минуты современные Т-90 М «Прорыв» срываются на выполнение боевой задачи.

Бойцы танкового батальона Сергея Зорина настолько нацелены на победу, что постоянно рвутся в бой. Хотя экипажи выезжают поочерёдно (их количество называть не буду, это военная тайна), они все ждут своего выезда, никто отсиживаться в тылу не намерен.

Мощную поддержку нашей пехоте и нашим броневойскам также оказывает и армейская авиация. Вот сейчас в небе отработали боевые вертолёты по позициям неонацистов. Делают вираж и уходят на места своего базирования.

Во всей этой военной круговерти «Янтарь» чувствует себя нужной. Так оно и есть. И если домом блиндажи не назовёшь, то второй семьей боевых товарищей – можно смело. Тем более что среди сослуживцев – друг детства родного брата.

Когда узнал, тоже был потрясен, что с ним произошло. Но больше всего потрясло, когда сюда приехал и случайно познакомился с его сестрой. Такой поступок не каждый мужчина даже может сделать. Пришла сюда, невзирая на то, что она девушка, хотя в армии пола нет, все военнослужащие. Грубо говоря, отомстить за брата и показать всем, что у нас женщины тоже умеют воевать за Россию нашу. Что никому не безразлично, что творится. Героический поступок. позывной «Борода»

Героем свою маму считают и дети военнослужащей. Свой праздник, День матери, она впервые отмечает вдали от тех, за чьё мирное небо бьётся на передовой.