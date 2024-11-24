Участница СВО из Башкирии отмечает День матери на передовой

День матери отметили и на передовой. В составе танкового батальона имени Сергея Зорина полка «Башкортостан» несёт службу женщина-боец с позывным «Янтарь». В качестве санинструктора она спасла не одну жизнь. Сейчас следит за тем, чтобы каждый доброволец смог получить все положенные льготы и выплаты и побывать в краткосрочном отпуске. На СВО женщина оказалась после гибели родного брата. И как сейчас признается, здесь она обрела боевых братьев.
Танкисты нашего батальона работают с закрытых огневых позиций. Подходить ближе к работающей технике в целях безопасности нельзя. Всё дело в рое вражеских дронов. Их в небе над Серебрянским лесничеством под Кременной больше, чем птиц. В сопровождении бойца с ружьем, которое в качестве гумпомощи прислали охотники из Башкортостана, наблюдаем за работой экипажа батальона имени Сергея Зорина полка «Башкортостан». Наводчик кладёт снаряды один за другим точно в опорник противника, что подтверждают кадры объективного контроля операторов БПЛА «Айгир». Наша съёмочная группа неоднократно освещала работу башкирских танкистов на передовой. Но на этот раз с боевого задания земляков встречаем не только мы.
Военнослужащая с позывным «Янтарь» для танкистов – как боевая сестра. На СВО она приехала служить после того, как под Киевом в самом начале спецоперации погиб её родной брат. В танковый батальон имени Сергея Зорина попала не сразу, первый боевой опыт получила во время эвакуации раненных бойцов.
Потеряв родного брата, на Донбассе «Янтарь» нашла десятки братьев боевых. И за каждого она боролась как за своего тогда, когда это было необходимо. Хотя основной род деятельности за ленточкой связан со штабной работой, в случае артобстрелов, атаки FPV-дронов или «Бабы-Яги» первая бежала туда, где нужна была помощь.
Интервью прерывает одновременно сработавший дрон-детектор и поступивший приказ – танкисты получили новые координаты скопления живой силы и бронетехники противника. Спустя считанные минуты современные Т-90 М «Прорыв» срываются на выполнение боевой задачи.
Бойцы танкового батальона Сергея Зорина настолько нацелены на победу, что постоянно рвутся в бой. Хотя экипажи выезжают поочерёдно (их количество называть не буду, это военная тайна), они все ждут своего выезда, никто отсиживаться в тылу не намерен.
Мощную поддержку нашей пехоте и нашим броневойскам также оказывает и армейская авиация. Вот сейчас в небе отработали боевые вертолёты по позициям неонацистов. Делают вираж и уходят на места своего базирования.
Во всей этой военной круговерти «Янтарь» чувствует себя нужной. Так оно и есть. И если домом блиндажи не назовёшь, то второй семьей боевых товарищей – можно смело. Тем более что среди сослуживцев – друг детства родного брата.
Героем свою маму считают и дети военнослужащей. Свой праздник, День матери, она впервые отмечает вдали от тех, за чьё мирное небо бьётся на передовой.