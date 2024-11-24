Эксперты рассказали, чего ждать от рынка недвижимости в Башкирии

К концу года банки могут вновь повысить ипотечные ставки – уже до 30 процентов. При этом будет расти и стоимость жилья в новостройках. Об этом говорят сами застройщики и риелторы. Всё это происходит на фоне отмены льготных кредитов. Впрочем, даже несмотря на охлаждение спроса, рынок недвижимости не встал. На неделе вице-премьер Правительства страны Марат Хуснуллин даже отметил лидерство Башкортостана по объемам строительства жилья. За последние пять лет в регионе сдали почти девять миллионов квадратных метров. Однако в 2025 году объемы все же могут сократиться. Чего ожидать жителям республики и что рекомендуют делать девелоперы, банкиры и агенты недвижимости?

Вместо съемной квартиры в уфимском Сипайлово супруги Язгуль и Сунур Хамраевы с дочкой Николь сменили место жительства на недавно построенный дом в селе Таптыково. Молодая пара приобрела жильё по семейной ипотеке на 30 лет с ежемесячным платежом в 36 тысяч рублей. Первоначальный взнос – более миллиона рублей.

В тот момент, когда мы решили брать ипотеку, процентная ставка была 18%, но так как у нас есть ребенок и есть поддержка со стороны государства, то мы взяли под 6%. 6 миллионов, потом через неделю он подорожал на 500 тысяч. Язгуль Хамраева

Всё это предвидели, когда заканчивалась семейная ипотека, когда её не продлили, тогда это было еще в планах. Вот в январе этого года мы общались, давай возьмем и будем платить, да, будет тяжело, но мы справимся. Вот тогда смелость сыграла, если бы не решились, тогда бы жили на съемной квартире. Сунур Хамраев

Тем временем жительница Уфы Аида Тимергазина ищет для своего сына, студента вуза, квартиру в башкирской столице. Анализирует цены и подбирает застройщика.

Если сейчас есть возможность на этапе строительства приобрести жильё для своих детей, то это очень замечательно. Цены растут, и хочется успеть в этот период всё сделать, желательно до нового года. Аида Тимергазина

Эксперты предсказывают, что к концу года российские банки поднимут ипотечные ставки, и они будут превышать 30 процентов. Причем и на новостройки, и на вторичку. Многие застройщики подчеркивают: стоимость на жильё будет расти и дальше. Ведь дорожает всё: стройматериалы и услуги. Снижения ожидать не стоит. И всё это происходит на фоне изменения процедуры по выдаче льготной семейной ипотеки.

Её чуть-чуть приостановили, её дают как-то отрывками. Чуть-чуть лимит и 2-3 дня. Приостановили. Прошла неделя – снова выдают. То есть если человек мог условно купить за 6-7 миллионов рублей однокомнатную, то по ипотеке она может 12-13 миллионов стоить. Поэтому никто не знает и не гарантирует. Поэтому лучше покупать сейчас. Владислав Ишмаков, менеджер отдела продаж строительной компании

Многие строители и вовсе затрудняются давать прогнозы. Говорят, покупателей недвижимости в сравнении с прошлым годом стало меньше.

Это видно по темпам продаж. То есть если посмотреть по отчетам Росреестра, это прекрасно видно. Что будет видно в ближайшее время, все будет зависеть от того, какие дополнительные меры будет принимать государство. Если посмотреть, сколько процентов сделок в разделе «стандарт» и «комфорт», то продукт «семейная ипотека» – до 70 процентов. Александр Соломов, директор по продажам группы строительных компаний

Поэтому игроки на рынке недвижимости пытаются разными способами заинтересовать клиентов.

Увидеть будущее место жительства можно теперь и с помощью очков виртуальной реальности. Надев их, можно оказаться во дворе, на детской площадке и разглядеть сам дом как снаружи, так и внутри. А еще узнать планировку любой квартиры.

Сейчас застройщики предлагают людям покупать жильё в рассрочку. Многие стали приобретать её за наличные. Отдельным категориям клиентов компании предлагают скидки.

Участникам СВО мы предлагаем 3% от стоимости квартиры в виде скидочки, для семей многодетных за каждого ребенка мы делаем скидку на стоимость квадратного метра. Надежда Сайфуллина, руководитель отдела продаж строительной компании

В двухкомнатных квартирах можно сэкономить до 700 тысяч рублей, на трех- и четырехкомнатных – до двух миллионов рублей. Спрос оживился, люди начали подтягиваться, много семей, кто использует материнский капитал. Ксения Еникеева, руководитель отдела продаж строительной компании

Как могут помогают снижать ипотечные ставки и банки.

Мы предоставляем скидки для зарплатных и корпоративных клиентов, но одновременно согласовываем с застройщиками индивидуальные акции. Мы можем предложить предложение по первоначальному взносу, таким образом, у нас ипотечное кредитование будет доступным для семей, которые имеют минимальные накопления. Дина Хайретдинова, начальник отдела развития банка

В Уфе сейчас активно работают 27 застройщиков. И у них, судя по всему, особых проблем нет. Они также продолжают возводить дома в столице.

У нас в перспективе развития новые проекты, которые прорабатываются в нашей компании. Идет перспективное развитие застройки Забелья. Рустам Ибраев, представитель строительной компании

Вице-премьер Правительства России Марат Хуснуллин высоко оценил темпы строительства в Башкортостане. За последние пять лет в республике сдали в эксплуатацию почти 9 миллионов квадратных метров. В столице готовятся к освоению территорий Забелья и Зауфимья. Их градостроительный потенциал составляет более десяти миллиона квадратных метров. В своем выступлении Марат Хуснуллин говорил о необходимости развивать частное домостроительство.

Недавно я был в Уфе, где с вертолета осматривал новую дорогу – Восточный выезд. С высоты, насколько видно глазу, пространство было занято индивидуальной жилой застройкой. Надо радоваться, что в Уфе для этого созданы все условия. Сколько жилья было зарегистрировано – технический момент. Людям надо помогать вводить свои дома, строить больше дорог, социальные объекты, давать больше денег на инженерную инфраструктуру. Если люди хотят жить в собственном доме, им надо дать такую возможность. Земли у нас много. Марат Хуснуллин, заместитель председателя Правительства Российской Федерации

Пока же охотнее покупают жильё в городе, нежели за его пределами, говорят эксперты.

Несмотря на то, что активно идёт рост школ, все застройщики могут предложить и школы, и детсады. Но мы понимаем, что все сталкиваются с некоторыми проблемами, когда дети начинают идти в школы, в сады и так далее. То есть ехать, и за городом. То есть я думаю, будет продаваться всё. Татьяна Новикова, представитель компании по бронированию недвижимости