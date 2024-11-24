В Уфе суд оштрафовал АНО «Свободные медиа» за фейки

И вновь в центре внимания тема фейков. Советский районный суд Уфы на этой неделе на 200 тысяч рублей оштрафовал АНО «Свободные медиа». Решение принято по факту публикации на сайте интернет-издания «Пруфы». В отношении организации и ее главного редактора ранее уже были вынесены судебные решения по поводу распространения заведомо недостоверной информации. И вот в очередной раз в СМИ вновь замелькали такие имена, как Рамиль Рахматов и Рауфа Рахимова.

В мае 2024 года Советский районный суд Уфы штрафует на тот момент главного редактора издания «Пруфы» Рамиля Рахматова и редакцию АНО «Свободные медиа» за нецензурную лексику в одной из публикаций на новостном сайте. Тогда суммы административных взысканий исчислялись пятью и 20 тысячами рублей. Проходит полгода – и на скамье подсудимых всё те же лица.

19 ноября в Советском районном суде вновь рассматривали дело в отношении автономной некоммерческой организации «Свободные медиа», куда, собственно, относятся «Пруфы». Поводом стала публикация под авторством того же Рамиля Рахматова, написанная в июле этого года. Роскомнадзор усмотрел распространение недостоверной общественно значимой информации. В итоге издание оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Не согласна с предъявленными ранее обвинениями и издатель «Пруфов» Рауфа Рахимова. Еще в начале октября Кировский районный суд Уфы оштрафовал медиаменеджера на 30 тысяч рублей. Госпожу Рахимову признали виновной в дискредитации Вооруженных сил России. На основе экспертизы ряда публикаций в социальных сетях правоохранительные органы пришли к выводу, что Рауфа Рахимова формирует негативное восприятие специальной военной операции и позицию по отказу жителей республики от участия в СВО. Согласно неофициальным данным, после назначения судебного заседания Рахимова, имеющая вид на жительство в Турции, покинула Россию.

Насколько же опасна для общества деятельность медиаменеджера и её издания? Как недостоверная информация, те самые фейки могут повлиять на нашу с вами безопасность? Только с мая по ноябрь этого года редакция телеграмм-канала «Фактчекинг по-башкирски» опровергла 373 разных фейка, 145 из них – это недостоверные сообщения «Пруфов» и их каналов.

По словам специалистов, одни могут распространять фейки по незнанию или желанию повысить внимание к себе, другие создают и тиражируют ложную информацию с целью обмана и манипуляции. Гораздо опаснее, когда фейки создают в рамках информационных войн, дискредитации политических лиц и организаций.

Для борьбы с фейками необходимо создавать фактчекинговые площадки, которые помогают проверять достоверность информации, считают специалисты. Также необходимо поднимать уровень медиаграмотности населения, чтобы люди самостоятельно могли оценивать прочитанное и не поддаваться на уловки манипуляторов.