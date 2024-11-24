Жители Башкирии могут задать вопрос Радию Хабирову

Чуть больше недели остается до прямой линии с Главой Башкортостана. Она пройдет 3 декабря. Радий Хабиров лично ответит на вопросы жителей республики.

Мероприятие будут транслировать в том числе телеканалы БСТ, «Салям» и радиостанция «Юлдаш». Кроме того, посмотреть эфир можно будет на официальных страницах Радия Хабирова в российских соцсетях.