Жители Башкирии могут задать вопрос Радию Хабирову

Чуть больше недели остается до прямой линии с Главой Башкортостана. Она пройдет 3 декабря. Радий Хабиров лично ответит на вопросы жителей республики.
Мероприятие будут транслировать в том числе телеканалы БСТ, «Салям» и радиостанция «Юлдаш». Кроме того, посмотреть эфир можно будет на официальных страницах Радия Хабирова в российских соцсетях.
Как сообщили в администрации руководителя региона, задать вопрос можно уже сейчас через телеграм-бот «Прямая линия Главы Башкортостана», через платформу обратной связи на портале «Госуслуги» и на сайте glavarb.ru. Начало трансляции запланировано на 19:00.