Праздник на посту и высокие награды: как прошёл День ТВ для сотрудников БСТ

На этой неделе проект телеканала БСТ «Башкирские каникулы» стал обладателем высшей награды в области телевещания «ТЭФИ-регион». Церемония вручения прошла 21 ноября, во Всемирный день телевидения. Праздник этот существует уже 28 лет, и сотрудники телеканалов всегда отмечают его на посту, потому что работа эта, по сути, круглосуточная. А чтобы зрители смогли посмотреть интересную, познавательную передачу, трудится большая армия самых разных специалистов.
Радостный возглас победы делегации телеканала БСТ. Желанная награда – бронзовый Орфей – в руках ведущих проекта «Башкирские каникулы». Трэвел-шоу победило в номинации «Просветительская программа». И победа более чем заслуженная. За три сезона команда проекта объехала десятки районов республики, по-новому открывая Башкортостан. Туристические места, развлечения, легенды, ремесленные мастерские – всё это вместе заряжает желанием путешествовать.
Проект «Башкирские каникулы» создается на грант главы республики. К слову, победителей поздравил Радий Хабиров. Он отметил, что гордится создателями и считает программу одной из самых ярких на республиканском ТВ.
Одновременно увидеть в кадре трех ведущих новостей, по сути, нереально. Но в День ТВ дикторы Альфия Аминева, Гузель Ахметьярова и Айнур Гибадуллин – в роли гостей утреннего шоу «Салям». Технология производства репортажей, курьезные случаи и личные истории. В беседе они немного приоткрыли занавес новостийной кухни.
Будни новостной редакции спокойными не бывают никогда. Работа кипит до самого эфира. Написать текст, проверить его и смонтировать репортаж нужно оперативно и точно в срок. Порой на всё всего пару часов. Это командный труд координатора, корреспондента, оператора, видеоинженера, режиссёра.
К слову, работники телевизионной отрасли всегда следят за всеми новшествами и развитием технологий. А лучшие практики берут на вооружение. А вот корреспонденты должны уметь рассказывать интересно обо всех событиях. К примеру, журналист Анастасия Ильчибаева параллельно с работой в новостях ведет и новую передачу на БСТ «Мегасело».
Но БСТ – это часть одного большого медиахолдинга, включающего в себя другие телеканалы и радиостанции. И, к слову, на этой неделе наши коллеги из «Спутник ФМ» привезли три награды «Радиомании». Статуэтки в виде золотого микрофона еще называют радийным Оскаром. Их в копилке радиостанции теперь стало 17. Но каждая награда как для телевизионщиков, так и радийщиков – это не только подведение итога работы, а еще и точка отсчета нового этапа.