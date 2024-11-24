Праздник на посту и высокие награды: как прошёл День ТВ для сотрудников БСТ

На этой неделе проект телеканала БСТ «Башкирские каникулы» стал обладателем высшей награды в области телевещания «ТЭФИ-регион». Церемония вручения прошла 21 ноября, во Всемирный день телевидения. Праздник этот существует уже 28 лет, и сотрудники телеканалов всегда отмечают его на посту, потому что работа эта, по сути, круглосуточная. А чтобы зрители смогли посмотреть интересную, познавательную передачу, трудится большая армия самых разных специалистов.

Радостный возглас победы делегации телеканала БСТ. Желанная награда – бронзовый Орфей – в руках ведущих проекта «Башкирские каникулы». Трэвел-шоу победило в номинации «Просветительская программа». И победа более чем заслуженная. За три сезона команда проекта объехала десятки районов республики, по-новому открывая Башкортостан. Туристические места, развлечения, легенды, ремесленные мастерские – всё это вместе заряжает желанием путешествовать.

Выражаем большую благодарность нашему зрителю, который полюбил нашу программу. Низкий поклон уважаемому Радию Фаритовичу. Спасибо, что вы в нас поверили, дали нам шанс, и спасибо, что придумали эту телевизионную передачу, которую мы так любим. Дмитрий Каретко, ведущий программы «Башкирские каникулы», заместитель генерального директора АО ТРК «Башкортостан»

Генеральным продюсером телевизионного проекта, который сейчас получил «ТЭФИ», является глава такого крупного региона, как Башкортостан, Радий Хабиров. Спасибо всем ребятам, это не очень большая, но очень профессиональная команда, которая объездила всю республику. Посмотрите в интернете, после этого вы захотите приехать в Уфу, в красивейший Башкортостан. Рустам Зарафутдинов, генеральный директор АО ТРК «Башкортостан»

Проект «Башкирские каникулы» создается на грант главы республики. К слову, победителей поздравил Радий Хабиров. Он отметил, что гордится создателями и считает программу одной из самых ярких на республиканском ТВ.

Для нас, конечно, очень важно, ценно и значимо, что российские академики высоко оценили проект «Башкирские каникулы», проект, который рассказывает о красотах нашей республики. Я думаю, что это желанная статуэтка всей нашей творческой команды. Альбина Касимханова, автор и ведущая программы «Башкирские каникулы»

Столь высокая награда для любого телевизионщика является мечтой, к ней всегда тяжело идти. Долго и тернисто, а эмоции, конечно, переполняют. Высшая награда, которая может быть, – это признание. Виталий Ермаков, режиссёр программы «Башкирские каникулы»

Одновременно увидеть в кадре трех ведущих новостей, по сути, нереально. Но в День ТВ дикторы Альфия Аминева, Гузель Ахметьярова и Айнур Гибадуллин – в роли гостей утреннего шоу «Салям». Технология производства репортажей, курьезные случаи и личные истории. В беседе они немного приоткрыли занавес новостийной кухни.

Будни новостной редакции спокойными не бывают никогда. Работа кипит до самого эфира. Написать текст, проверить его и смонтировать репортаж нужно оперативно и точно в срок. Порой на всё всего пару часов. Это командный труд координатора, корреспондента, оператора, видеоинженера, режиссёра.

Для режиссера новостей главное – стрессоустойчивость и, конечно, оперативность. То есть все последние новости мы выдаем каждый час в прямом эфире. И благодаря нашей технике, которая у нас есть, мы можем включить в эфир новостей любого нашего корреспондента из любой точки республики и не только. Азамат Байсалямов, руководитель режиссёрской группы главной редакции информационных программ

К слову, работники телевизионной отрасли всегда следят за всеми новшествами и развитием технологий. А лучшие практики берут на вооружение. А вот корреспонденты должны уметь рассказывать интересно обо всех событиях. К примеру, журналист Анастасия Ильчибаева параллельно с работой в новостях ведет и новую передачу на БСТ «Мегасело».

Так как я все-таки в рамках новостной работы езжу по деревням и по селам, но здесь, в проекте «Мегасело», мне пришлось максимально погрузиться в эту жизнь, и она очень очаровала точно так же, как и наши герои. Вообще они вдохновляют и дают надежду на то, что село не умрет, село будет жить. И это самое главное. Как раз показать вот эту изнанку, показать, что там очень крутые люди, что там есть возможности. Анастасия Ильчибаева, ведущая программы «Мегасело»