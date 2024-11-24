«Между нами»: «Транспортная неделя» в Москве

Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней. «Транспортная неделя» – крупнейший федеральный профильный форум, который прошел на минувшей неделе в Москве.

Делегация Башкирии во главе с Радием Хабировым приняла в нем самое деятельное участие: за несколько дней в плотном рабочем режиме состоялись предметные встречи со всеми основными действующими лицами дорожной и транспортной отраслей.