«Мой долг – помогать»: истории матерей из Башкирии

В последнее воскресенье ноября во всем мире отмечают День матери. Глава Башкирии на неделе вручил госнаграды – медали «Родительская доблесть» и «Материнская слава». Также Радий Хабиров поблагодарил женщин-волонтеров, помогающих нашим военнослужащим. Истории сильных и самоотверженных матерей – в нашем специальном репортаже.

Вот уже 17 лет каждый её день – это борьба. У Ирины Самиковой двое детей. Младший, Искандер, рос весёлым и любознательным ребёнком. Но спустя какое-то время родители заметили изменения в поведении мальчика. Врачи диагностировали аутизм.

Ради Искандера Ирина взяла себя в руки. Активно помогала мальчику социализироваться, нашла матерей, попавших в похожую ситуацию. За плечами у Искандера несколько творческих и спортивных достижений. С каждым годом состояние уже 17-летнего парня улучшается.

А у этой мамы все трое родных детей здоровы. Но по зову сердца она помогает тем, кому в жизни повезло меньше. Гульнара Гильманова – первая медсестра Уфимского хосписа. Ее подопечные – 127 тяжелобольных детей. Многие из них прикованы к креслу или кровати. Ежедневно медсестра выезжает в один из 11 районов Башкортостана, чтобы помочь ребятам и их семьям.

Для нее все подопечные как родные. «Любимая ненейка» – так называют Гульнару Мухтаровну дети и даже коллеги. Медсестра признается, что именно атмосфера любви и добра помогает ей находить в себе силы каждый день заступать на смену. Главными качествами для такой работы женщина считает терпение и любовь к своему делу, а также желание принести пользу тем, кто сам себе помочь не сможет.

Аликаевых можно смело назвать спортивной семьей. Младший сын Павел занимается каратэ. Дома с тренировками помогает отец. А старший, Сергей, увлекается футболом. Играет и в воротах, и в атаке. В семье трое сыновей и две дочери. Сами выросшие среди братьев и сестер, родители семейства знали, что детей у них будет не меньше. Когда младшей дочери исполнилось три года, Анастасия Аликаева смогла претендовать на медаль «Материнская слава». Подать заявку её убедила собственная мама. И 21 ноября Анастасия оказалась в числе тех, кому Радий Хабиров вручил заслуженную награду.

Шесть семей отметили наградой «Родительская доблесть». Среди них Зульхида Харисова. В ее жизни медалей немало. Их завоевывают ученики инженерного лицея. Зульхида Табиповна – их олимпиадный наставник. Она отвечает не только за безопасность детей в пути, но и за их правильный настрой перед проверкой знаний.

С научными достижениями Зульхиду Табиповну связывает не только работа. Младший сын Вадим тоже неоднократный победитель олимпиад. Увлекается химией с детства. За его плечами четыре международные олимпиады, со всех он привёз золото. Его фото и медаль, завоеванная в Швейцарии, сейчас красуются в Москве на ВДНХ.

Сильные и самоотверженные. Современные мамы именно такие. Среди них Татьяна Киняпина. 30-летний медицинский стаж она решила применить для помощи бойцам специальной военной операции и сама подписала контракт. Теперь служит старшей медсестрой. В Уфе Татьяну ждут сын и двухгодовалая внучка. Сначала мужчина не поверил, что мама уходит на СВО. Но принял ее выбор.

У Маргариты Дудко сыновей трое. Младшего Бориса видит редко. Он выбрал нелегкую профессию военного. Сейчас выполняет задачи специальной военной операции, командует танковым батальоном. Удостоен звания Героя России. Материнское сердце переживает за его судьбу каждый день. Дома, в Бирске, для приезжающего на время отпуска бойца и его детей всегда готова отдельная комната. Но скучать Маргарите не приходится. Нужно ухаживать за другим сыном, страдающим ДЦП. Мама развивает его творческие навыки. Благодаря ей Иван окончил обычную школу и даже обучился на художника-оформителя.

Материнская любовь – одно из самых сильных чувств, которое может испытать человек. Она безусловна и неподвластна ни времени, ни даже смерти. Галина Бачурина посещает могилу сына, погибшего на специальной военной операции. О жизнерадостном парне ей напоминает всё вокруг. Даже погода. Как бы пасмурно ни было вечером, утром, когда она подходит к могиле, неизменно светит солнце.